Современный комплекс включает тренажерный зал с силовыми тренажерами, беговой дорожкой, зал для разминки с теннисными столами, дартсем, гантелями и штангами, а также удобные раздевалки и душевые был организован по инициативе и поддержке администрации больницы и профсоюза работников здравоохранения области.

С приветственным словом во время торжественного открытия мероприятия выступил министр спорта и молодежной политики области Роман Грибов, заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер, председатель профсоюза работников здравоохранения Саратовской области Сергей Прохоров, именитые спортсмены, президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России Даци Дациев и заслуженный мастер спорта, член сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Сергей Улегин.

Гости подчеркнули, что спорт должен быть частью жизни каждого, потому что он не только укрепляет здоровье, но и формирует характер. Сотрудники больницы давно ждали открытия спортивного зала. Главный врач Евгений Ковалев подчеркнул, что занятия в новом спортивном зале способствует профилактике профессионального выгорания среди медицинских работников, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха сотрудников больницы.

«Уверен, что занятия спортом еще крепче сплотят дружный коллектив первой городской больницы», — отметил Ковалев.

В свою очередь слова благодарности выразили и сотрудники учреждения «Огромное спасибо за предоставленную возможность бесплатно в свободное от работы время, после тяжелого трудового дня и самое главное в стенах родной больницы заниматься любимым делом – спортом и тренировками. Помимо всего прочего это еще и сплачивает коллектив, развивает командный дух, что еще больше способствует развитию нашей профессиональной деятельности», — подчеркнул врач – хирург Владимир Кублицкий.

От лица ветеранов больницы так же прозвучали слова благодарности за организацию спортивного зала. «Ветераны будут в строю, мало того, ветераны не только работающие, но и те, кто находится на заслуженном отдыхе тоже изъявили желание заниматься в спортзале», — отметила заведующий клинико-экспертной работой, председатель совета ветеранов учреждения Валентина Косорукова.