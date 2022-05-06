Сегодня, 5 мая, в преддверии Дня Победы в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им.Ю.Я.Гордеева» состоялось очередное заседание совета ветеранов больницы. За теплой беседой и чашечкой чая присутствующие обменялись воспоминаниями и впечатлениями.

Главный врач учреждения Евгений Ковалев рассказал о том, что нового произошло в больнице за последнее время. В частности, об укреплении материально-технической базы, что является одним из важнейших звеньев функционирования учреждения. В больнице закуплены цифровой маммограф, цифровой стационарный флюорограф, аппараты искусственной вентиляции легких, анализаторы, кислородные концентраторы, мониторы пациента, ультразвуковые аппараты, аппараты рентгеновские передвижные, аппараты для физиотерапии, столы операционные, светильники бестеневые и многое другое. Кроме того оборудованы зоны отдыха и комфортные буфеты в отделениях, на территории больницы оборудована навигация по технологиям бережливого производства, во всех отделениях установлены стенды, плакаты, газетницы с постоянно обновляемой актуальной информацией, проведены комплексные работы по благоустройству территории, это новые урны, скамейки, беседки, аллея поколений, высадка цветов и саженцев, опиловка деревьев и другое.

«Сегодня забота о ветеранах, работавших долгое время в учреждении, является важным звеном в нашей работе. К сожалению, случается такое, что организации вспоминают о пожилых сотрудниках только по редким праздникам, а ушедших на заслуженный отдых часто забывают. Поэтому мы считаем своим долгом проводить подобные мероприятия не только с целью рассказать о том, что нового произошло в их родном учреждении, но, и, чтобы они встретились, пообщались и поделились опытом», — отметил Ковалев.

Завершилось мероприятие вручением памятных подарков.