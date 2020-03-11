В Красноармейском районе Саратовской области в колонии-поселении было заключено два брака. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Невесты были знакомы со своими женихами еще до заключения их под стражу. Проверив свои чувства жизненными трудностями, пары решили узаконить свои отношения. В торжественной обстановке прозвучали клятвы и обмен кольцами.

Одному из женихов 25 лет. Он отбывает наказание за ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью другим участникам происшествия. Второму жениху 23 года, и он наказан за грабеж.

Сотрудники колонии подчеркивают, что создание семьи в стенах лишения свободы, является для заключенных стимулом к изменению в лучшую сторону. В прошлом году в Саратовской области было заключено 150 браков с осужденными.