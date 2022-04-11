В исправительной колонии заключенному перерезали горло. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне вечером, 10 апреля, у здания отряда одного из исправительных учреждений Саратовской области между осужденными произошел конфликт. В ходе потасовки пострадал 35-летний мужчина, получив ранение груди и шеи. Он полученных повреждений потерпевший скончался. Кроме того, пострадали еще трое осужденных. В настоящее время они получают медицинскую помощь.

Проводится расследование для установления лиц, причастных к совершению преступления, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.