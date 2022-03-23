Проводится доследственная проверка смерти в пожаре 63-летнего пенсионера в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне вечером, 22 марта, жильцы дома № 2 на улице Волгодонской заметили возгорание в одной из комнат коммунальной квартиры. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в помещении комнаты обнаружено тело 63-летнего хозяина жилища со следами термического воздействия.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.