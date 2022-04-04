Коллектив Саратовской консерватории поддержал Президента и Армию России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Так, на фасаде Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова появилась растяжка в поддержку Президента и военнослужащих Российской Федерации, а также соотечественников с Донбасса.

— Мы деятели культуры и искусства, педагоги Саратовской консерватории поддерживаем решения нашего Президента, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины.

К сожалению, за последние 30 лет, после того как Украина обрела независимость, в этой стране стали поощряться и развиваться националистические устремления, которые сегодня перешли критическую черту и стали мировой угрозой.

Наша страна сегодня освобождает братскую республику от враждебной, античеловеческой идеологии нацизма, — отметил ректор Саратовской консерватории Александр Занорин.

Саратовская консерватория поддержала инициативу коллектива Московского театра Олега Табакова, на фасаде которого в конце марта появился символ Z.