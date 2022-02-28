В Саратовской консерватории продолжается серия органных концертов «AVE MARIA» в рамках проекта «Межкафедральное сотрудничество». На сцене Большого зала выступят студенты органного класса и студенты кафедры академического пения. В программе вечера – сочинения Ш. Гуно, А. Брукнера, А. Дворжака, К. Сен-Санса, Дж. Каччини, Ф. Шуберта, А. Пьяццоллы, а также камерно-органные сочинения.

В концерте принимают участие педагоги консерватории — заслуженный артист РФ Владимир Скляренко (гобой), Ольга Алакина (сопрано), Инна Якушева (ударные), Наталья Гольфарб (орган).

Адрес мероприятия — Проспект Кирова, 1, телефон кассы: (8452) 39-92-32. Дата поведения — 6 марта, 18:00. Стоимость билетов — 400 рублей.