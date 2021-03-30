В этом году в Саратовской консерватории проходит XII Всероссийский фестиваль «На родине Паницкого».

В рамках фестиваля 4 апреля в Большом зале состоится концерт оркестра русских народных инструментов (худ. руководитель профессор К.В. Ершов) В первой части концерта прозвучат сочинения А. Дворжака и А. Онеггера в переложении для народного оркестра. Центральными произведениями программы станут концерт для баяна с оркестром Г. Шендерёва «Волжские картины» и «Татарская рапсодия» для оркестра и баяна М. Плетнёва.

Солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Бондаренко и Заслуженный артист республики Татарстан Абузар Файзулин.

Начало в 14

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: +7-845-239-92-32.

4 февраля.

Стоимость билетов — 250-300 рублей