6 марта в Большом зале Саратовской консерватории состоится вечер камерно-органной музыки «AVE MARIA». Концерт пройдёт в рамках проекта «Межкафедральное сотрудничество». Уже по традиции на сцене выступят студенты кафедры академического пения и органного класса при участии ведущих педагогов консерватории.

В программе концерта прозвучат всем известные арии, вдохновленные образом Девы Марии, а также сольные и ансамблевые сочинения для органа, голоса и духовых инструментов композиторов И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, С. Франка, К. Сен-Санса, М. Регера. Особым сюрпризом для слушателей станет премьера сочинения молодого композитора Александры Канторович — пьесы для фагота и органа.

Ведущая — Елена Пономарёва.

Начало в 18:30

Стоимость билетов: 150 руб.