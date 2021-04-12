К 60-летию первого полета человека в космос 15 апреля в Большом зале Саратовской консерватории прозвучит мировая премьера «Космической фантазии».

Сочинение было написано саратовским композитором, профессором кафедры теории музыки и композиции Владимиром Станиславовичем Мишле специально к памятной дате. Основу тематизма фантазии составили известные произведения советских композиторов посвящённые полёту Юрия Гагарина в космос — это песни А. Пахмутовой, Д. Тухманова, В. Мурадели, О. Фельцмана. С присущей композитору легкостью в фантазии один мотив плавно переходит в другой, рождая единую композицию на космические темы. Произведение исполнят симфонический оркестр и академический хор (художественный руководитель Н.А. Кошелева) Саратовской консерватории под управлением Михаила Мясникова.

Начало концерта в 18:30

Проспект имени Кирова, 1

Телефон кассы: (8452) 39-92-32.

Стоимость билетов — 250 рублей