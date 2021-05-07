В Большом зале Саратовской консерватории 11 мая состоится концерт«Неизвестное немецкое Барокко». Это совместный проект Академии старинной музыки Саратовской консерватории (руководитель Ольга Кийовски) и Ансамбля старинной музыки «Алиенор».

В рамках концерта музыканты представят саратовским слушателям неизвестные, редко исполняемые произведения композиторов немецкого Барокко. На вечере прозвучат оригинальные сочинения и переложения для

органа, клавесина, скрипки, виолончели, блок-флейты и голоса композиторов И.С. Баха, И. Шенка, Г. Генделя, Г. Телемана, Г. Шютца и многих других. Большая часть программы прозвучит в Саратове впервые.

Начало в 18:00, адрес — проспект Кирова 1. Телефон кассы: (8452) 39-92-32. Стоимость билетов — 400 рублей.