29 января в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт старинной и современной музыки. В программе концерта будет исполнена вокальная музыка в сопровождении органа, струнных и духовых. Прозвучит музыка К. Джезуальдо, И. Фробергера, Д. Букстехуде, И. Баха, Д. Ланга, М. Радалеску, А. Пярта и И. Беглариана.

Исполнители – ансамбль старинной музыки «Алиенор, О. Кийовски (орган), М. Марцинкова (скрипка), К. Внукова и Е. Кузина (блокфлейта).

Проспект имени Кирова, дом 1. Мероприятие состоится 29 января в 18:00, стоимость билета — 300 рублей. Телефон кассы: (8452) 39-92-32.