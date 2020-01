23 января в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова состоится концерт старинной европейской музыки. Академия старинной музыки саратовской консерватории совместно с ансамблем старинной музыки «Алиенор» представит музыкальное действо «Из Германии в Англию через Амстердам».

Это музыкальное путешествие выстраивается через чувственно-пространную, но строгую музыку И. К. Керлла, Г. Шютца и Г. Ф. Генделя, интимные и непосредственные песни Г. Пёрселла и Д. Доуленда. В исполнении вокальных голосов, органа, клавесина, блок-флейты, гитары и виолончели впервые в Саратове прозвучат красивейшие музыкальные произведения эпохи Барокко и Ренессанса: «O let me weep» и «O Solitude» Генри Пёрселла, «Come again», «Can She Excuse My Wrongs» Джона Доуленда, «Маленькие духовные кантаты» Генриха Шютца и многие другие.

Немаловажно драматургическое осмысление этого музыкального действа. По словам исполнителей, все происходящие события на сцене и вне её, все звучащие музыкальные произведения направлены в первую очередь на иммерсивное восприятие концерта.

Возможно, именно здесь слушатель сможет найти ответы на интересующие его вопросы. Но заострять на этом внимание вовсе не обязательно, ведь всегда можно насладиться прекрасной и удивительной музыкой эпохи Возрождения и Барокко. 23 января, в 19:00, в Большом зале Саратовской консерватории.