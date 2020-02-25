4 марта в Саратовской консерватории состоится мировая премьера оперы «Легенда гор» молодого композитора Ахмата Малкандуева.

В основе оперы восточная сказка-легенда «Тахир и Зухра». Идея повествования схожа с историей любви Ромео и Джульетты. Она рассказывает о трагической любви юноши и девушки, которым с самого рождения было суждено быть вместе, но разный статус семей не позволял влюбленным соединиться.

Для либретто своей оперы композитор использовал фрагменты из одноименной поэмы великого балкарского поэта Кязима Мечиева. В музыке автор опирался на народные мелодии Кавказа и фольклорную стилизацию. В Большом зале опера прозвучит полностью в концертном исполнении с элементами театрализации, в костюмах, сшитых специально для постановки.

В исполнении примут участие: симфонический оркестр консерватории под управлением Заслуженного артиста РФ, профессора Сергея Нестерова, Академический хор (руководитель, доцент Н.А. Кошелева). Режиссер — доцент кафедры мастерства актёра Театрального института СГК имени Л.В. Собинова, лауреат премии «Золотой Арлекин» Любовь Баголей.

Опера состоит из 2 актов, общая продолжительность — 1 час 20 минут.