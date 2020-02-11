8 февраля в Большом зале Саратовской консерватории состоится вечер камерной музыки в рамках проекта «Музыкальная гостиная».
Солисты – лауреаты международных конкурсов, старший преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов Саратовской консерватории, выпускница Санкт-Петербургской консерватории Рю Хи Юн (скрипка), доцент кафедры специального фортепиано, кандидат искусствоведения Татьяна Сафонова (фортепиано).
Программа концерта отличается широким охватом различных эпох. Она представлена классической стилистикой Седьмой сонаты Л.В.Бетховена, немецкими романтическими страницами Третьей сонаты И.Брамса, а также национальным колоритом Сонаты представителя саратовской композиторской школы В. Мишле.
Концерт состоится 18 февраля в 18 в Большом зале СГК имени Л.В.Собинова.