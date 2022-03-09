В Саратовской консерватории стартует BACH-fest. Фестиваль посвящен великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. В рамках форума состоятся концерты органной, хоровой и камерно-инструментальной музыки с участием ведущих солистов Саратовской консерватории и приглашенных музыкантов страны.

На открытии фестиваля для слушателей выступит лауреат международных конкурсов доцент кафедры специального фортепиано Наталья Гольфарб. В программе вечера – шедевры органной музыки Иоганна Себастьяна Баха. Ведущая – Елена Пономарева.

Билеты доступны по программе «Пушкинская карта». Адрес — Проспект Кирова, 1. 11 марта, 18:30, телефон — 39-92-32, билеты 500 руб.