В Саратовской консерватории с 13 по 17 марта 2020 года состоится III Всероссийский конкурс дирижеров академических хоров – студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций «Хоровая провинция». В этом году он посвящен Году Памяти и Славы.

Своей целью организаторы конкурса видя воспитание чувства патриотизма у студентов высших и средних учебных заведений культуры и искусства через приобщение к лучшим образцам отечественной хоровой музыки, воплощающей тему Великой отечественной войны; выявить наиболее одаренных и перспективных хормейстеров и певцов в среде творческой молодежи, представить панораму хорового и вокального искусства Российской «глубинки»; способствовать совершенствованию педагогического мастерства в области обучения хоровому и певческому ремеслу; реализовать в ходе мастер-классов, творческих встреч обмен педагогическим опытом, привлечь внимание общественности к необходимости сохранения художественного потенциала музыкальной провинции. В рамках конкурса состоятся творческие встречи с членами жюри и преподавателями консерватории, проводятся мастер-классы и индивидуальные методические консультации.

В оргкомитет «Хоровой провинции вошли ректор СГК имени Л.В. Собинова Александр Занорин, проректор по воспитательной и творческой работе СГК имени Л.В. Собинова Алексей Кошелев, профессора и доценты консерватории Нелли Владимирцева, Александр Балашов, Андрей Бутенко, Надежда Кошелева, Елена Мельникова.

Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят ведущие педагоги музыкальных ВУЗов, известные деятели хорового искусства из разных городов нашей страны. Среди них Александр Рыжинский — ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор; Александр Соловьев — декан по работе с иностранными учащимися Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессор, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории; Сергей Екимов — декан факультета композиции и дирижирования, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

В этом году Всероссийский конкурс «Хоровая провинция» проводится по двум категориям: категория «А» – студенты старших курсов ссузов; категория «В» – студенты вузов.

Каждая категория включает в себя номинации: «Дирижирование», «Вокальная подготовка», Последняя, в свою очередь делится на сольное и ансамблевое пение.

Показать свое мастерство в творческом состязании съедутся участники из 23 российских городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Астрахань, Саратов, Екатеринбург, Ижевск, Брянск, Новороссийск, Ростов, Ставрополь, Сыктывкар, Сызрань, Тольятти, Уфа, Химки и других.

Церемония Открытия конкурса состоится в 18:00 13 марта в Большом зале консерватории. Закрытия и награждение состоятся в 16:00 17 марта в Малом зале консерватории.