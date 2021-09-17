Пенсионерка пострадала от падения в маршрутке в Кировском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Напротив дома 84 по улице Чапаева 54-летний водитель маршрутки допустил падение 83-летней женщины. Она попала в больницу.