Домой Рубрики Новости Саратова В саратовской маршрутке от падения пострадала пенсионерка РубрикиНовости Саратова В саратовской маршрутке от падения пострадала пенсионерка По Новости Саратова - 17.09.2021 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Пенсионерка пострадала от падения в маршрутке в Кировском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Напротив дома 84 по улице Чапаева 54-летний водитель маршрутки допустил падение 83-летней женщины. Она попала в больницу. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на участках Крыльцо саратовской многоэтажки «стерлось» до горки Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на участках Новости Саратова - 17.09.2021 0 Эксперт-политолог Иван Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на местах. -Голосование должно проходить строго в рамках действующего законодательства. На некоторых участках в Балаково, Энгельса и Балашове... Крыльцо саратовской многоэтажки «стерлось» до горки 17.09.2021 Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов 17.09.2021 Валерий Радаев поздравил саратовцев с Днем города 17.09.2021 «Серебряный» волонтер из Балаково Галина Косякина сделала свой выбор 17.09.2021