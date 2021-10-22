В отдел полиции в Саратове поступило заявление от 68-летней местной жительницы о том, что в салоне автобуса кто-то похитил из ее сумки кошелек, в котором находились четыре тысячи рублей наличными, серьги с фианитами, банковская карта и пин-код к ней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Через некоторое время со счета пенсионерки произошло списание 70 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила 89 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Выйти на след злоумышленника полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. На видео попал кадр, как мужчина проводит через банкомат ряд операций с карточкой потерпевшей. Вскоре был задержан ранее не судимого 41-летний саратовец.

Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что деньги потратил на личные нужды, а серьги продал неизвестному на рынке. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.