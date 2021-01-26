Сегодня, 26 января, в 13:50 у стадиона “Авангард” пошел дым из вагона трамвая №11. Об этом сообщили в мэрии.

Его ликвидировал водитель на месте.

В результате ЧП никто не пострадал, вагон транспортируют в депо.