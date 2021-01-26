Домой Рубрики Новости Саратова В саратовской мэрии прокомментировали задымление вагона трамвая №11 РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В саратовской мэрии прокомментировали задымление вагона трамвая №11 По Новости Саратова - 26.01.2021 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 26 января, в 13:50 у стадиона “Авангард” пошел дым из вагона трамвая №11. Об этом сообщили в мэрии. Его ликвидировал водитель на месте. В результате ЧП никто не пострадал, вагон транспортируют в депо. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские студенты стали участниками онлайн-лекции по развитию общественных пространств Роман Бусаргин привился от covid-19 Саратовская область: «Ростелеком» подключил к оптической сети частный сектор Пугачева ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские студенты стали участниками онлайн-лекции по развитию общественных пространств Новости Саратова - 26.01.2021 0 По инициативе депутата областной Думы Юлии Литневской (фракция «Единая Россия») в Саратове проходит цикл официальных публичных лекций с участием известных горожан. На очередную встречу... Роман Бусаргин привился от covid-19 26.01.2021 В саратовской мэрии прокомментировали задымление вагона трамвая №11 26.01.2021 Саратовская область: «Ростелеком» подключил к оптической сети частный сектор Пугачева 26.01.2021 Пара в Солнечном натравляет стаффа на прохожих 26.01.2021