В Саратовской области на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов и борьбе с неформальной занятостью озвучили итоги ее работы.

За неделю всего выявили 44 организации, где рабочие трудятся без официального оформления.

Председатель правительства региона Роман Бусаргин уточнил, что предприятиями теперь занимается госинспекция. С 203 работниками заключены трудовые договоры.

С помощью рейдов было выявлено 366 организаций, где платили зарплату меньше, чем среднеотраслевой уровень по региону и 103 — где недодавали денег даже до уровня МРОТ. Теперь их обязали повысить фонд оплаты труда на общую сумму почти в пять миллионов рублей.

Итогами 16 проверок по земельному контролю стала выдача восьми предписаний. Выяснилось, что четыре земельных участка используются не по целевому назначению. Этим займется Росреестр.

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