Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 2022 году. За неделю крупнейшими муниципалитетами в консолидированный бюджет области дополнительно привлечено 14,5 млн рублей.

Наибольшая часть этой суммы – 12,1 млн рублей – получена за счет погашения задолженности по НДФЛ и имущественным налогам.

В рамках деятельности по выводу налогоплательщиков из «тени» вывели 104 организации с признаками неформальной занятости. Трудовой договор заключен с 76 работниками. Для детальной проработки в Госинспекцию по труду переданы материалы в отношении 55 хозяйствующих субъектов.

Выявлено 275 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по отрасли. В результате работы в этом направлении фонд оплаты труда будет увеличен на 18,7 млн рублей, с организаций взяты соответствующие обязательства.

Рейды по земельному контролю выявили 6 участков, используемых не по целевому назначению. Материалы по ним уже направлены в налоговые органы. С незарегистрированными правами собственности обнаружено 14 объектов капстроительства.