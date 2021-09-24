В Саратовской области с промежутком почти в два месяца были угнаны два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Так, Honda Pilot исчезла днем из бокса автомойки, а ВАЗ-21101, припаркованный на улице – ночью.

Полиция возбудила уголовные дела по подозрению в угоне. Подозреваемым по этому делу оказался 16-летний житель Вольска. Он пояснил полицейским, что брал чужие машины, чтобы «просто покататься».

Постановлением Вольского районного суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Автомобили возвращены законным владельцам.