В Саратовской области на 18 апреля запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Специалисты филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» проведут технические мероприятия для бесперебойной трансляции. Перерывы в трансляции 20 цифровых каналов возможны с 3:00 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телеканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

Профилактика специально проводится в те часы, когда большая часть телезрителей спит или работает. Она позволяет продлить жизнь телевизионному оборудованию и предотвращает сбои.