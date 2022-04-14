В областном управлении по делам ЗАГС подвели итоги первого квартала 2022 года.

Юлия Пономарева отметила, что с начала года в регионе создано 2 149 семей. Самыми популярными днями для бракосочетаний в начале года стали 22.01.22, 02.02.22 и 22.02.22.

Суммарно в «красивые» и праздничные даты за 3 месяца зарегистрировано 435 пар — это 20% от общего числа зарегистрированных браков. Что касается статистики, связанной с разводами, то приняли решение расторгнуть брак 2 118 пар, по данному показателю регистрируется обращений почти в 3%.