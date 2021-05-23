В Саратовской области 214, 649 тысячм человек приняли участие в голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов на платформе za.gorodsreda.ru.

Всего на сайте размещены дизайн-проекты 178 территорий: площадей, парков, скверов, набережных, расположенных во всех 42 районах области. Благодаря голосованию жители сами участвуют в развитии своих городов.

— Тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам, — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Интерес к голосованию растет: только на этой неделе, с 17 мая на платформе территории для благоустройства на следующий год выбрали 86 тысяч жителей области.

Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет до 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).