На сегодняшний день, 31 августа, в Саратовской области зарегистрировано 245 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Саратове заболело 103 человека. В Энгельсском районе — 40. В Балаковском районе заболело 17 человек, в Балашовском — 12. Вольский район насчитывает семь случаев заражения, Марксовский — шесть, Пугачевский — пять. Базарно-Карабулакский, Озинский, Ртищевский, Саратовский — по четыре.

Воскресенский, Дергачевский, Лысогорский, Петровский, Федоровский — по 3, Аркадакский, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Красноармейский, Перелюбский, Самойловский, Татищевский, Турковский и поселок Светлый насчитывают по 2 заболевших человека, а Калининский, Краснопартизанский, Советский, Хвалынский — по одному.

Признаки ОРВИ обнаружены у 157 человек, у 81 пневмония. Семь человек с бессимптомным течением болезни.