На 16 августа в Саратовской области зарегистрировано 248 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Саратов насчитывает 97 новых заболевших. Энгельсский район – 34, Балаковский -25. В Балашовском районе 20 новых случаев заражения, в Пугачевском — 11, в Дергачевском – девять. Ртищавской район насчитывает шесть новых случаев заражения, а Федоровский – пять. Петровский и Советский – по четыре. В Татищевском районе зарегистрировано три случая заражения, а в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Ершовском и Марксовском — по два. Балтайский, Калининский, Лысогорский, Озинский, Перелюбский, Саратовский и поселок Светлый насчитывает по одному новому заболевшему.

Среди них 81 человек с пневмонией, 166 с признаками ОРВИ и один больной с бессимптомным течением болезни.

В общем количестве на территории Саратовской области насчитывается 77,167 тысяч больных коронавирусом.