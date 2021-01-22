За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 245 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 40,956 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 35,383 тысячи человека, за сутки — 278.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 109, Энгельсский район — 22, Балаковский — 21, Новоузенский — семь, Калининский — шесть, Балашовский, Балтайский, Лысогорский, Озинский и Ровенский — по пять, Ершовский, Красноармейский, Марксовский, Питерский и Романовский — по четыре Александрово-Гайский, Аткарский, Вольский, Дергачевский, Краснокутский, Перелюбский, Петровский, Ртищевский, Самойловский и Татищевский — по три, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Новобурасский, Пугачевский, Саратовский и Советский — по два.