В Саратовской области 27 процентов работников, которые трудятся в офисе, вернулись с удаленки. Об этом сообщили аналитики одного из сайтов по поиску работы.

С работой дома попрощались треть женщин и только четверть мужчин. Девять процентов из них работают в гибридном формате (дом-офис). Большая часть человек (70 процентов) заявили, что продуктивность их работы не изменилась со сменой обстановки, а у 12 процентов наоборот, она повысилась.

Опрос показал, что четверть мужчин не могут в домашней обстановке сконцентрироваться на рабочих задачах.

Из минусов “удаленки” жители региона называют отсутствие живого общения и совместной работы с коллегами, смешение рабочего и личного времени.

Больше половины работников области отмечают, что при личных встречах с коллегами лучше генерируются идеи и легче принимаются решения.

Напомним, в Саратовской области с 29 марта полностью отменен режим самоизоляции.