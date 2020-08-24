Прокуратура Саратовской области отслеживает распространение алкогольной продукции среди несовершеннолетних и старается препятствовать этому.

За нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения к ответственности прокурорами привлечено 280 родителей и их законных представителей. Все подростки при этом поставлены на учет.

За полгода 2020 года за реализацию алкоголя среди несовершеннолетних к ответственности привлечено 139 лиц, а за продажу алкоголя подросткам возбуждено три уголовных дела.