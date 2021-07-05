В полиции Саратовской области рассказали подробности трагедии в СНТ «Прогресс» на Абрикосовой улице в Балаковском районе.

3 июля балаковским правоохранителяи поступило сообщение о госпитализации в городскую больницу трехлетнего ребенка, который выстрелил в себя из травматического пистолета.

Проверка показала, что около 23:00 родители ребенка вернулись из города домой. При себе у отца ребенка был травматический пистолет, заряженный сигнальными патронами. Разрешение на это у мужчины имелось.

Гражданин попросил жену занести оружие в дом, после чего она положила его на стол, находящийся в коридоре на первом этаже, а сама поднялась на второй этаж дома.

В итоге ребенок получил травмы лица и головы, его отвезли в городскую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.