Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя обратила внимание в своем аккаунте в соцсети Instagram на инцидент, который произошел в Балаковском районе.

Напомним, трехлетний мальчик взял травматический пистолет, который оставила его мать на столе и выстрелил в себя. Оружие принадлежало отцу и соответствующее разрешение у него имелось.

С травмами его госпитализировали.

— На вопрос, нужно ли в Москву, врачи говорят, что делается все возможное и невозможное на месте. Никаких прогнозов. Двое детей из Каменки в Ростовской области в возрасте двух и четырех лет задохнулись в раскаленной машине. Играли с восьмилетним братом. Во всех случаях вопрос один: где были родители. Сейчас для этих родителей, у которых в выходной день маленькие, совсем маленькие дети, остались одни, произошло самое страшное, — написала Татьяна Загородняя в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Она призвала граждан обнять своих детей «прямо сейчас» и «помнить, что жизнь своей кровинки в наших руках, родителей, бабушек и дедушек. Счет порой идёт на секунды. И все. Ничего не изменить».