Следователи СК проводят проверку после получения малолетним ребенком травмы в Балаковском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 3 июля трехлетний мальчик вместе с родителями находился в доме, расположенном в СНТ «Прогресс» на Абрикосовой улице. Около 23:00 он взял травматический пистолет отца, который лежал на столе в коридоре и нажал на курок. Ребенок получил ранение лица и головы. По предварительным данным пистолет был заряжен сигнальными патронами.

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Родители доставили мальчика в медицинское учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации.​ ​

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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