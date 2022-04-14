В Саратовской области сельхозпроизводителям банками выдано по коммерческой и льготной ставке 6,3 млрд. рублей кредитных средств, из них на проведение весенних полевых работ – 4 млрд рублей.

Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства области по экономике и финансам Марат Алимбеков.

При этом кредитование сезонных полевых работ увеличилось почти на четверть, на 23,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Напомним, на минувшей неделе зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский провел с руководителями региональных филиалов банков совещание, на котором были рассмотрены вопросы оперативного доведения кредитных средств до сельхозтоваропроизводителей области.