«Ростелеком» построил в этом году 300 км оптических линий связи и смонтировал 12 точек Wi-Fi от в Романовском и Краснопартизанском районах Саратовской области. Четыре тысячи жителей малых поселков получили бесплатный доступ к интернету. Теперь сельчане могут пользоваться информационными веб-ресурсами и онлайн-сервисами и выходить на связь с близкими в социальных сетях.

Оптические линии связи появились в поселках Памятка, Осиновка, Инясево, Малое Щербедино, Савельевка, Раздольное, Головинщено, Римско-Корсаковка, Подшибаловка, Чистопольский, Октябрьский, Толстовка.

Михаил Федоров, технический директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Большинство точек Wi-Fi находятся в самых дальних поселках, на расстоянии свыше 250 километров от областного центра. Для сельчан доступ к интернету – это возможность оформлять документы на портале госуслуг, оплачивать счета онлайн и делать интернет-покупки.

Количество жителей малых сёл Саратовской области, использующих сеть Wi-Fi, увеличилось втрое. За прошлый год они скачали 208 терабайт информации – вдвое больше, чем в предыдущем. Одна интернет-сессия в среднем продолжалась полтора часа. Чаще всего сельчане подключались к Wi-Fi летом. В июне рекорд поставили жители села Владимировка Краснокутского района, совершив порядка

семи тысяч выходов в сеть.

По государственной программе «Устранение цифрового неравенства» «Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом 190 малых сёл Саратовской области. В этом году оператор планирует смонтировать еще 23 точки доступа Wi-Fi.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.