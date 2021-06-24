На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал об иммунизации медиков от коронавируса.

Оба этапа вакцины прошли 18,175 тысячи человек — 47,3 процента от плана. Если сложить число переболевших с количеством привитых, то общее количество имеющих антитела составляет 73,6 процента от работающих.

Летальные исходы перестали фиксироваться после превышения отметки в 60 процентов.

Всего с начала эпидемии от коронавируса скончались 44 врача, но не все заболели на работе. И 1,848 тысячи человек, зараженных новой инфекцией.