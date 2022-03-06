С понедельника 7 марта в Саратовской области начинается продажа проездных билетов на апрель.

Об этом проинформировало министерство труда и социальной защиты региона.

Купить проездные можно в отделениях почтовой связи, которые будут работать по режиму субботы.

А также — в Саратове в пунктах продажи МУПП «СГЭТ» по адресам: Большая Казачья, 110 (Центр продажи) — с 7:00 до 19:00, площадь Орджоникидзе (диспетчерская троллейбуса № 15) с 8:00 до 17:00, ул. Советская/Астраханская («Детский парк») — с 8:00 до 17:00, Гвардейская, (6-я Дачная) — с 8:00 до 17:00, Астраханская/Московская — с 8:00 до 17:00.

Кроме того, проездные будут реализовываться и в пунктах продажи ООО СПО «Спорт-Сервис» и ПлатежЦентра.

Гражданам напомимают, что в праздничный день 8 марта во всех вышеперечисленных точках будет выходной.