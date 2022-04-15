В Саратовской области каждый ветеран Великой Отечественной Войны получит персональное поздравление. Об этом сообщил накануне, 14 апреля, губернатор региона Валерий Радаев в рамках заседания областного оргкомитета «Победа».

— Мы должны без формальностей этот день отметить, чтобы он прошел максимально содержательно. У нас живет 6 с половиной тысяч ветеранов войны, из которых 330 человек — это инвалиды и участники сражений. Мы обязаны каждому уделить внимание, их, им семьям, оказать поддержку, — отметил глава.

Он уточнил, что в мае в этого года шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате.