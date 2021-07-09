В городе Ершов Саратовской области сегодня утром, 9 июля, произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В 9:20 на улице Суворова 91-летний мужчина упал с мопеда марки Racer.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.