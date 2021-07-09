Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области 91-летний мужчина упал с мопеда РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Саратовской области 91-летний мужчина упал с мопеда По Новости Саратова - 09.07.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В городе Ершов Саратовской области сегодня утром, 9 июля, произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД. В 9:20 на улице Суворова 91-летний мужчина упал с мопеда марки Racer. Пострадавшего госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ребенок чуть не погиб на пожаре под Саратовом Регоператор направит администрациям рекомендации по организации мест накопления ТКО В Саратовской области на выходных ожидается жара ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области 91-летний мужчина упал с мопеда Новости Саратова - 09.07.2021 0 В городе Ершов Саратовской области сегодня утром, 9 июля, произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД. В 9:20 на улице Суворова 91-летний мужчина упал... Ребенок чуть не погиб на пожаре под Саратовом 09.07.2021 Регоператор направит администрациям рекомендации по организации мест накопления ТКО 09.07.2021 В Саратовской области на выходных ожидается жара 09.07.2021 Под Саратовом мужчина получил 15 лет «строгача» за истязание беременной девушки... 09.07.2021