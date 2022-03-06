Сегодня, 6 марта, по состоянию на 8:00 из-за сложных погодных условий электричество отключено в 71 населенном пункте в 10 муниципальных районах. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Так, наиболее сложная ситуация отмечается в Балаковском и Аткарском районах, где электроснабжение отсутствует в 30 и 19 населенных пунктах соответственно. Без света частично также остались жители Ровенского, Пугачевского, Ивантеевского, Федоровского, Лысогорского, Вольского, Калининского и Петровского районов.

— Над устранением аварий, произошедших на сетях из-за обледенения проводов и сильного порывистого ветра, на всех участках работают специализированные бригады. Перед главами муниципальных образований поставлена задача в течение сегодняшнего дня восстановить подачу ресурса всем жителям, — пишет Бусаргин.