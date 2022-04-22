Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области будет дождливая пятница РубрикиНовости Саратова В Саратовской области будет дождливая пятница По Новости Саратова - 22.04.2022 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 22 апреля, в Саратовской области пойдет дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. В пятницу также возможна гроза. Столбик термометра днем покажет +18 градусов. Северо-восточный ветер усилится с 5-10 до 14 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Татьяна Ерохина: Принятый областной думой закон защитил права многодетных семей Валерий Радаев удостоил советника мэра Саратова Тамару Тупикову почетного знака губернатора В Балакове грузовая «ГАЗель» столкнулась с автобусом и перевернулась на бок ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Татьяна Ерохина: Принятый областной думой закон защитил права многодетных семей Новости Саратова - 22.04.2022 0 На очередном заседании Саратовской областной думы был принят еще один важный закон, разработанный в диалоге с жителями нашей области и направленный на совершенствование мер... Валерий Радаев удостоил советника мэра Саратова Тамару Тупикову почетного знака губернатора 22.04.2022 В Балакове грузовая «ГАЗель» столкнулась с автобусом и перевернулась на бок 22.04.2022 Ольга Болякина: Жители села Красный Яр пожаловались на отсутствие фельдшера и... 22.04.2022 Заведены уголовные дела из-за махинаций с госзакупками в Петровском районе 22.04.2022