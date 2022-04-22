Сегодня, 22 апреля, в Саратовской области пойдет дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В пятницу также возможна гроза.

Столбик термометра днем покажет +18 градусов.

Северо-восточный ветер усилится с 5-10 до 14 метров в секунду.

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