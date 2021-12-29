В Саратовской области у военных будут проверять QR-коды. Соответствующее постановление 28 декабря подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Их и лиц, приравненных к ним, будут пускать в учреждения и на мероприятия строго по QR-коду или при наличии справки о медицинских ограничениях на вакцинацию.

Также пройти военные смогут по справке о перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе.

Отметим, у военных проверяли коды и раньше. Только у некоторых их не было, но вакцинацию при этом прошли. Они делали прививку в ведомственных учреждениях, которые не подают сведения в единый реестр. Теперь справка о вакцинации или перенесеном заболевании, выданные медорганизацией, подведомственной Минобороны РФ, приравнена к QR-коду.