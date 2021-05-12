Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета упомянул тему пожаров.

За время праздника зарегистировано свыше 300 возгораний, из них свыше шестидесяти процентов — из-за неосторожного обращения с огнем, погибли пять человек.

— Одних инструкций недостаточно. Важно, чтобы они неукоснительно соблюдались. А между тем человеческий фактор продолжает оставаться основным источником рисков. Считаю, что на уровне муниципалитетов необходимо усилить работу с населением и патрулирование мест отдыха. Привлекайте волонтеров, задействуйте весь арсенал средств видеонаблюдения. Ущерб природе и здоровью людей нужно снизить до минимума, — обозначил глава региона.