На жителя Маркса возбуждено уголовное дело за умышленное причинение травм. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

4 августа в селе Бобровка Марксовского района 26-летний мужчина, находясь во дворе дома 68-летнего бывшего тестя, на почве личной неприязни нанес тому удар ногой в грудь. Бригадой «скорой» принято решение об экстренной госпитализации потерпевшего в больницу.

В больнице мужчина скончался. Обвиняемый заключен под стражу.

Несмотря на непризнание мужчиной своей вины, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.