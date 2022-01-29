Заместитель председателя правительства Роман Ковальский с начальником управления ветеринарии Алексеем Молчановым лично проверили процесс отлова бездомных собак и кошек.

Причиной этому послужили участившиеся в последнее время жалобы граждан на скопление бродячих животных и их агрессивное поведение.

Напомним, ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу усилить работу по гуманному регулированию численности собак.

Для выполнения этой задачи, со слов Ковальского, заключены контракты со специализированными организациями, которые отлавливают собак, и увеличено количество бригад по отлову животных.

Кроме того, некоммерческим организациям, а также 10-ти находящимся в регионе приютам предоставят гранты на содержание и проведение операций по стерилизации животных.