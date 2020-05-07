В Саратовской области зарегистрировано четыре смерти непосредственно от коронавируса. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он уточнил о новом пациенте, который умер от covid-19.

— Он страдал тяжелой легочной патологией, неоднократно лечился от этого. К сожалению, был с гриппом долгое время на ИВЛ. Удалось его спасти от того заболевания, но, к сожалению, заболел коронавирусом, и его легкие не справились с этим. Он скончался, — уточнил Шувалов.

Кроме того, на сегодняшний день в регионе 12 умерших пациентов от иных патологий, у которых был подтвержденный коронавирус.

Из общего числа пациентов 390 заболевших находятся в стационаре, остальные лечатся дома. В частности 22 пациента подключены к искусственной вентиляции легких, а 48 — на кислородной поддержке.