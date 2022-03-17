Сегодня, 17 марта, состоялся очередной брифинг министерства здравоохранения Саратовской области на тему коронавируса.

Представитель регионального минздрава Денис Грайфер уточнил, что за время пандемии выздоровело 208116 человек.

В настоящее время по области число занятых ковидными больными коек сократилось на 900. Всего в стационарах работают 1948 коек, из которых 32% свободны.

Пока что на стационарном лечении остаются 1284 саратовца. Из них в тяжелом состоянии остаются 337 пациентов: они находятся на кислородной поддержке. Из них на ИВЛ – 89 пациентов.