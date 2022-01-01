На сегодня, 1 января, в Саратовской области зарегистрировано 258 новых случаев заражения COVID-19. Всего их в регионе 133 304, о чем докладывает оперштаб.

Выздоровело с начала эпидемии 120 499 человек, за сутки — 443. В стационарах остаются 1 212 человек, на амбулаторном лечении еще 6 285.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 89, Энгельсском районе — 37. Младше 6 лет – 11 зараженных, от 7 до 14 лет – 18, от 15 до 17 лет – 7 случаев, от 18 до 29 лет – 29 пациентов, от 30 до 49 лет – 73 новых зараженных, от 50 до 64 – еще 62 случая коронавируса за сутки, а старше 65 – 58 заболевших.

С пневмонией поступили 37 человек, с признаками ОРВИ — 221.