В Саратовской области все дети из Донбасса приступили к занятиям в школах. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил телеграм-канал регионального оперштаба.

В настоящее время к занятиям в школах, детских садах, колледжах и техникумах приступили все дети, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик.

Школьные занятия проходят на базе двух пунктов временного размещения в Энгельсе и Марксе.

— Там есть такая возможность, педагоги сами приезжают к ребятам во вторую смену. Те дети, которые размещены в Вольске и Ленинском районе Саратова, ходят на занятия в школы, которые находятся в шаговой доступности, — рассказал министр образования Михаил Орлов.

Для 40 детей от 1,5 до 7 лет организовано обучение в дошкольных образовательных учреждениях. Семеро обучающихся приступили к занятиям в техникумах и колледжах.

— Наша главная задача – помочь этим детям адаптироваться. Им нужно доброжелательное общение, они должны ощутить спокойствие. Наши педагоги им в этом помогают. И, несмотря на то, что занятия идут недолго, учителя уже отмечают, что дети очень воспитанные, культурные и на контакт идут хорошо, — отметил министр.